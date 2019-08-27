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للمحجبات.. اعرفى حقك فى لبس "البوركينى" بالفنادق وفقا لضوابط وزارة السياحة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 ص
للمحجبات.. اعرفى حقك فى لبس "البوركينى" بالفنادق وفقا لضوابط وزارة السياحة البوركينى - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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أزمة لا تنتهى، قد تتوارى فى بعض الأوقات ولكنها تعاود الظهور مجددا مع المصايف وفى المواسم السياحية، وهى أزمة "البوركينى" أو المايوه الشرعى والتى تثير الجدل فى الفنادق المصرية كل عام، حيث تمنع بعض الفنادق نزلاءها من المحجبات نزول حمام السباحة بهذا الزى، بحجة مخالفته للقواعد والزوق العام، خاصة عندما يكون أغلب النزلاء من الأجانب.

وزارة السياحة خلال الموسم الصيفى من كل عام تقوم بتعميم منشور دورى على الفنادق للتأكيد على حق المحجبات فى ارتداء المايوه الشرعى طالما بالشروط والمواصفات المصرح بها، ولذلك إذا كنت محجبة وتستعدين لبدء إجازة مع صديقاتك أو عائلتك، فعليك أن تعملى حقوقك قبل بدء الإجازة ونوعية المايوه الذى تأخذيه معك، للاستمتاع بالشواطئ وحمام السباحة والألعاب المائية كما تشاءين.

أولا يجب أن تعلمى أن وزارة السياحة تُلزم جميع الفنادق المرخصة لديها وبشكل خاص فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والعين السخنة ورأس سدر، بعدم منع السيدات اللاتى ترتدين المايوه الطويل (المايوه الشرعى) من نزول حمام السباحة، طالما مطابق للمواصفات.

تلك المواصفات تحددها وزارة السياحة فى منشور بصفة دورية كل عام خلال الموسم الصيفى وترسله للفنادق، وتلزمهم بوضعه فى لوحة تعليماتها، بهدف الحفاظ على حقوق النزلاء بالفنادق والموسم السياحى.

المايوه الذى تُصرح به وزارة السياحة له مواصفات بعينها يجب أن تأخذيها فى الاعتبار عند شرائه، ولا يُشترط فى المايوه شكل بعينه، ولكن تشترط وزارة السياحة أن يكون من خامات ملائمة ومصنعة خصيصا لحمامات السباحة.

ويجب مطابقة مواد المايوه للاشتراطات الصحية حتى لا يكون له أثر سلبى على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية، ومصنع من مواد لا تتفاعل مع مياه حمام السباحة.

من حق الفندق منعك من النزول فى حالة مخالفة التعليمات، بارتداء بلوزة وبنطلون لا تتوافق خاماتها مع حمامات السباحة، وهذا المنع ليس لشكل المايوه ولكن لأن مواد الملابس العادية قد تكون محملة بالبكتيريا وبعض الأمراض الأخرى، وكون حمام السباحة دورة مياه مغلقة فيمكن نقل العدوى للآخرين.

إذا تم منعك فى أحد الفنادق رغم التزامك بالزى الخاص بحمام السباحة لمجرد أنه "مايوه شرعى" قدمى شكوى فورا لوزارة السياحة، والتى ستقوم من خلال قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالتعامل مع الأمر.


السياحة

المايوه الشرعي

البوركينى

الموسم الصيفى

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