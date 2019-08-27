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"لغة الإشارة" دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج.. صور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:38 م
"لغة الإشارة" دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج.. صور جانب من الدورة التدريبية على لغة الاشارة
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فاعليات الدورة التدريبية التى تنظمها وحدة التدريب والتوظيف بالجامعة تحت عنوان "لغة الإشارة"، لتدريب شباب المحافظة من مختلف مؤسسات المجتمع، بالمعمل التجارى بالمقر القديم للجامعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والمحاسب اشرف القاضى امين عام الجامعة.

 

وقال "عزيز" إنه لأول يتم تنظيم مثل هذه الدورات بالجامعة والتى تهدف إلى نشر ثقافة لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع، وتمكين وتدريب الأشخاص للتعامل معهم بلغتهم الخاصة.

 

وأشار الدكتور عنتر عبد العال مدير الوحدة إلى أن الدورة تحاضر بها حنان محمد مدربة لغة الإشارة، وقد شارك بها 20 متدرب، مضيفاً ان التدريب تناول عدة محاور منها طرق التواصل مع المعاقين سمعياً، مفهوم لغة الإشارة والقواعد اللغوية لها وأنواعها، هجاء الأصابع للحروف الأبجدية للغة العربية وللأرقام الحسابية، بالاضافة إلى اهم المصطلحات الاشارية التى تستخدم فى الحياة اليومية، وكيفية تكوين جمل اشارية صحيحة للتواصل مع الصم .

 

لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج (2)
لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج

 

لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج (3)
لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج 

 

لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج (4)
لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج 

 

لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج (1)
لغة الإشارة دورة تدريبية تنظمها وحدة التوظيف بجامعة سوهاج

سوهاج

جامعة سوهاج

لغة الاشارة

رئيس جامعة سوهاج

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