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الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:53 م
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كوريا الجنوبية تحصل على اعتماد تصميم مفاعل نووى لأول مرة فى الخارج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:05 م
كوريا الجنوبية تحصل على اعتماد تصميم مفاعل نووى لأول مرة فى الخارج مفاعل نووى
أ ش أ

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أعلنت وكالة الطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن مفاعلها النووى الجديد من طراز / APR1400 / حصل على شهادة اعتماد تصميم من اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية، ليتمهد بذلك الطريق أمام سول لتصدير مفاعلاتها النووية من الجيل الجديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المفاعل كان قد حصل سابقًا على شهادة اعتماد التصميم النموذجي في سبتمبر من العام الماضي، وبعد مرور 11 شهرا تمت فيها إجراءات الاعتماد القانونية، قبل إدراج المفاعل ضمن فهرس اللوائح الفيدرالية الأمريكية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مفاعل نووي غير أمريكي على اعتماد التصميم.
يشار إلى أن اعتماد التصميم يعادل شهادة ضمان بتوافر معايير السلامة التي تسمح ببناء وتشغيل المفاعل /APR1400/ داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه بحصول المفاعل على اعتماد التصميم فيمكن أن يتم تجهيزه وتشغيله داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فقط بعد استيفاء الشروط الخاصة بتقييمات سلامة الأراضي المخصصة لبناء المفاعل.
ومن المرجح أن تتفوق كوريا الجنوبية على الدول الأخرى في دخولها السوق الأمريكي، حيث أنها بذلك تمكنت من خفض فترة وتكلفة الحصول على اعتماد الإنشاء والتشغيل.


مفاعل نووى

كوريا الجنوبية

اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية

الولايات المتحدة

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