كندا تجدد دعمها لسيادة جورجيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا

أوتاوا /أ ش أ/

جددت الحكومة الكندية تأكيدها عدم الإعتراف بـ"الانتخابات الرئاسية" التى تنظمها سلطات منطقة أبخازيا التى انفصلت عن دولة جورجيا وأعلنت استقلالها عام 1992 ولا "بالانتخابات التشريعية" فى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية التى انفصلت أيضا عن دولة جورجيا وأعلنت استقلالها فى العام المذكور، مجددة دعمها لسلامة أراضى جورجيا وسيادتها.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية: "لا تعترف كل من بلغاريا وجمهورية التشيك وكندا وإستونيا وفنلندا وإيرلندا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشرعية ما يُسمى "الانتخابات الرئاسية‘" التى تنظمها فى منطقة أبخازيا فى جورجيا سلطاتُ الأمر الواقع فى سوخومى فى 25 أغسطس 2019، ولن تعترف بنتائجها".

وأضاف البيان أن هذه الدول "لن تعترف أيضاً بشرعية ما يسمى ’"الانتخابات التشريعية" التى ستجرى فى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية فى جورجيا فى التاسع من يونيو 2019". وتابع "نجدد دعمنا الكامل لسلامة أراضى جورجيا ولسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".