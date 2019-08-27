كسر بخط المياه الرئيسى بشبرا الخيمة.. ورئيس الحى: جارى الإصلاح وشفط المياه

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة قسم ثانى شبرا الخيمة، كسر بخط مياه 600 الرئيسى، مما تسبب فى غرق الشوارع الجانبية وتعطل الحركة المرورية بالشوارع، وتحولها إلى برك طينية، وعلى الفور استدعى الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، الفرق الفنية لإصلاح الكسر وشفط المياه.

وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه فور وروده بلاغا يفيد وجود كسر بخط مياه 600 الرئيسي أمام قسم ثاني شبرا الخيمة، تم التوجه إلى موقع الحادث وعلى الفور تم تفعيل غرفة العمليات ووضع الجهاز الخدمى فى حاله الطوارئ، وتم استدعاء المعدات اللازمة على الفور، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 2 حفار و 5 عربات لشفط المياه وعربه مجهزة بـ 3 طلمبات غاطس.

وأوضح رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه جارى إصلاح الكسر وشفط المياه بالشوارع المحيطة، والعمل على إعادة ضخ المياه مرة أخري فور الانتهاء من الأعمال بعد غسيل الشبكة نتيجة أعمال الإصلاح.

من ناحية أخرى أعلنت المهندسة أمل فوزى مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينه قها، أنه تم الدفع بالفرق الفنية لسرعة علاج الهبوط الأرضى بشارع نصار بالمدينة، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت "فوزي"، أنها فور تلقيها بلاغا من مسئول إدارة المتابعة بالوحدة اليوم الثلاثاء، يفيد وجود هبوط أرضي بشارع نصار، توجهت على الفور إلى الموقع لتفقد الوضع كما قامت باستدعاء كلا من رئيس شركه الكهرباء، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقها، ومسئولي الأزمات والكوارث والطرق بالوحدة.