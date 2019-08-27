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قوات التحالف باليمن: ميليشيا الحوثى تطلق صاروخاً باليستياً سقط فى صعدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:08 م
قوات التحالف باليمن: ميليشيا الحوثى تطلق صاروخاً باليستياً سقط فى صعدة العقيد تركى المالكى
أ ش أ

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستيا من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضى اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكى،فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" استمرار الميليشيا بانتهاكها للقانون الدولى الإنسانى بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التى تهدد حياة العشرات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.


اليمن

ميليشيا الحوثى

تركى المالكى

التحالف العربى

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