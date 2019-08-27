قبل 20 يوم من انتخابات الكنيست..الليكود بزعامة نتنياهو بتقدم فى استطلاعات الرأى

كتب- هاشم الفخرانى

قبل 20 يوماً من إجراء انتخابات الكنيست ، كشف استطلاعاَ للرأى أجراه التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على 32 مقعداً أى أنه سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

وأوضح الاستطلاع أن حزب" أبيض- أزرق" بزعامة بانى جانتس رئيس الأركان الأسبق سيحصل على 31 مقعداً فقط ، أى أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة للمرة الثانية على التوالى بعد هزيمته فى الانتخابات التى أجريت فى شهر إبريل الماضى .

وأشار الاستطلاع إلى حصول القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا فقط ، بينما سيحصل حزب" اسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان على 6 مقاعد .

وقال التلفزيون الإسرائيلى أن شعبية "نتنياهو" ارتفعت بعد الغارة الأخيرة على العاصمة السورية دمشق ، حيث إن أخر استطلاع والذى أجرى بداية الشهر شهد تفوق حزب" أزرق – ابيض" بحصوله على 30 مقعد مقابل 28 لصالح الليكود.