فيديو وصور.. أعمال ترميم معهد الأورام مستمرة.. ويستقبل المرضى بكافة التخصصات

فى الوقت الذى نجحت فيه جامعة القاهرة فى استعادة معهد الأورام لطاقته الكاملة فيما يخص استقبال المرضى بمختلف التخصصات والأقسام، تستمر أعمال التطوير والترميم للمبنى الشمالى الذى تعرض لتهشم واجهته جراء الحادث الإرهابى الذى شهده محيط المعهد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جارى العمل بمبانى ومنشآت المعهد التى تعرضت لأضرار بعد الانفجار الإرهابى لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسى للمعهد، مشيرًا إلى أن المعهد استقبل مرضاه بكامل طاقته دون أى خلل.
وقال الخشت، أن المعهد استقبل المرضى فى كافة التخصصات الطبية، سواء فى إجراءات الكشف الطبى بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، موضحًا أن العمل مازال جاريًا فى بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى.
الترميمات الداخلية للمعهد
تركيب الشبابيك للوجهه
ترميم الحوائط الداخلية
ترميم الحوائط الداخلية
ترميم الحوائط الداخلية
ترميم السور الخارجة للمعهد
ترميم الواجهه
ترميم الوجهه
دهان الابواب الخارجية
دهان الابواب الداخلية
دهان المداخل
دهانات المهد من الداخل
عملية ترميمم معهد الاورام
عملية ترميمم معهد الاورام
عملية ترميمم معهد الاورام
عملية ترميمم معهد الاورام
محارة الحوائط للمدخل
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