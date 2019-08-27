فيديو.. "عين شمس" توثق استضافتها للدورة الكشفية للجامعات بمشاركة 14 جامعة

وثقت جامعة عين شمس، فى فيديو قصير، استضافتها لفعاليات الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية، والتى تستضيفها الجامعة فى الفترة من 20 إلى 29 من أغسطس الجارى بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وتأتى استضافة الجامعة للدورة القمية الثلاثين بعد مرور قرابة 18 عاما، حيث نظمت الجامعة القمة الأولى والثانية عشر، وتأتى هذه الدورة تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كلية ومستشارى نائب رئيس الجامعة الدكتور طايع عبد اللطيف والدكتور تامر راضى، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

ويشارك فى الدورة وفود من 14 جامعة مصرية، حيث يتنافس على مدار تسعة أيام أكثر من 250 جوالا وجوالة من جامعات القاهرة، بنى سويف، سوهاج، أسوان، بنها، المنوفية، السويس، جامعة قناة السويس، دمياط، طنطا، المنصورة، الأزهر، بور سعيد وعين شمس.

وتتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها، ويتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده فى الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 29 من أغسطس.