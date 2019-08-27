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فيديو.. شوادر كلنا واحد تستقبل المواطنين لتوفير أدوات المدارس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:36 م
فيديو.. شوادر كلنا واحد تستقبل المواطنين لتوفير أدوات المدارس مبادرة كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بالأغاني الوطنية والزغاريد، استقبلت شوادر كلنا واحد بربوع الجمهورية عدد كبير من المواطنين لشراء مستلزمات وأدوات المدارس بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة كلنا واحد.

وشهد شادر منطقة رمسيس إقبال كبير من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس، فيما حرص عدد من المواطنين بالجيزة على التوجه لشادر بمنطقة فيصل لشراء المستلزمات.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.


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مبادرة كلنا واحد

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