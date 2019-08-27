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فيديو جراف.. قمة السبع G7.. زعماء العالم الكبار يحتفون بدور الرئيس السيسى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:48 ص
فيديو جراف.. قمة السبع G7.. زعماء العالم الكبار يحتفون بدور الرئيس السيسى الرئيس السيسى

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شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبار G7، حالة من الاحتفاء الدولى بالدور المصرى البارز، والنجاحات الكبيرة التى تحققت خاصة على المستوى الاقتصادى، وهو ما بدا واضحا فى حرص قادة العالم على لقاء الزعيم المصرى على هامش القمة.

"اليوم السابع" يرصد أهم التصريحات التى أدلى بها أبرز قادة دول العالم الكبار على هامش لقائهم مع الرئيس السيسى:

 

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب:

مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة.. والسيسى شخصية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل:

مصر أهم شركاء ألمانيا فى الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى:

نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى ضوء التطورات الاقتصادية وجهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب.

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون:

بريطانيا تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر.


السيسى

قمة الدول السبع

السيسى وترامب

أنجيلا ميركل

بوريس جونسون

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