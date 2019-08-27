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فاروس يكرر توصياته المحايدة على سهم البنك المصرى الخليجى بقيمة عادلة 0.66 دولار

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:08 م
فاروس يكرر توصياته المحايدة على سهم البنك المصرى الخليجى بقيمة عادلة 0.66 دولار البنك المصرى الخليجى
كتب هانى الحوتى

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كرر بنك الاستثمار فاروس، من توصياته المحايدة على سهم البنك المصرى الخليجى، عند قيمة عادلة مقدارها 0.66 دولار للسهم

ويتداول سهم البنك المصرى الخليجى، عند مضاعف ربحية مقداره 5.6 مرة، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 0.7 مرة وذلك لعام 2019، وعائد على متوسط حقوق الملكية متوقع نسبته 12%، يبلغ متوسط القطاع المصرى 4.6 مرة كمضاعف ربحية، و1.0 مرة كمضاعف قيمة دفترية، وذلك لعام 2019

وسجل البنك المصرى الخليجى، 166 مليون جنيه كصافى أرباح قبل حقوق الأقلية والمخصصات، بارتفاع 14% ربعيًا، و13% سنويًا، مع وصول العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 17%. 

وفسر فاروس، فى تقرير بحثى، أبرز نتائج الربع الثانى للبنك المصرى الخليجى، وهى هبوط استثمارات الخزانة كنسبة من إجمالى الأصول بواقع 487 نقطة أساس فى الربع الثانى 2019 مسجلة 19%، وترتب على ذلك استقرار معدل هامش صافى الفائدة ربعيًا حيث بلغ 3.2% فى الربع الثانى 2019، وانخفض العائد من غير الفائدة كنسبة من الدخل التشغيلى بواقع 578 نقطة أساس ربعيًا مسجلا 16%، ويعزو ذلك فى المقام الأول إلى انخفاض الرسوم والعمولات بنسبة 32% على أساس ربعى،   وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 10% على أساس ربعى فى الربع الثانى 2019، حيث انخفض الدخل التشغيلى بنسبة 7% مما أدى إلى ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 8 نقاط أساس إلى 53% فى الربع الثانى 2019.

وأضاف فاروس، كما انخفضت المخصصات المحجوزة على أساس ربعى بنسبة 86%، مما أدى إلى وصول تكلفة المخاطر إلى 0.2% فى الربع الثانى مقارنة مع 1.2% فى الربع الأول، وجاء ذلك جانبًا إلى جنب انخفاض معدل التغطية بواقع 136 نقطة أساس إلى 110%، وانخفضت جودة الأصول، مع ارتفاع معدل القروض المتعثرة بنسبة 208 نقطة أساس إلى 3.7% فى الربع الثانى 2019، فيما  انخفض معدل الضريبة الفعلى بنسبة 715 نقطة أساس ليقف عند 32.9% فى الربع الثانى 2019، منخفضًا من 40.1% فى الربع الأول 2019.

وشهد مركز البنك المصرى الخليجى المالى تراجعًا على أساس ربعى، حيث هبط معدل مجمل القروض بنسبة 5 نقطة مئوية ربعيًا، مقابل متوسط صفرى مسجل على مدار الأربعة فترات الربعية الماضية، كما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 5% ربعيًا، مقابل متوسط يبلغ 1% على مدار الأربع فترات ربعية الماضية، مما أدى إلى وصول معدل القروض للودائع إلى 46% فى الربع الثانى 2019.


اخبار البورصة

فاروس

البنك المصرى الخليجى

بورصة

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