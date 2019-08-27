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غدا.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:57 م
غدا.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور صنبور مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، غدا الأربعاء، الموافق 28 أغسطس الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساءا، وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الخميس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

 


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قطع مياه الشرب

مدينة قها

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