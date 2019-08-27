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غداً.. قطع المياة عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة من 12 مساءاً حتى 6 صباح الخميس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:39 م
غداً.. قطع المياة عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة من 12 مساءاً حتى 6 صباح الخميس محطة مياه الشرب - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء غداً الأربعاء، أعمال صيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية، حيث سيتم قطع عن مدينة الأقصر وضواحيها، وذلك من الساعة 12 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً نظرا لقيام الشركة بتلك الإصلاحات.

وناشد الشركة – فى بيان صحفى – كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أوفى حال حدوث أى طارئ.

 


الاقصر

شركة مياة الاقصر

قطع المياة لصيانة غرفة المحابس بالاقصر

قطاع المياة بالاقصر

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