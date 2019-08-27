عمران خان يعتزم إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كشمير

إسلام آباد /أ ش أ/

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، الاثنين، اعتزامه إثارة موضوع النزاع مع الهند حول كشمير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر القادم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن عمران كشف النقاب أيضا عن اعتزامه عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء العالم المشاركين فى الدورة القادمة للجمعية العامة قبيل القاء هذا الخطاب، وذلك من اجل اطلاعهم على أخر تطورات الأوضاع فى كشمير، مشددا على ان الامم المتحدة يقع عليها عبء مساعدة المضطهدين فى كشمير.

وتابع عمران خان يقول "إن الأمم المتحدة تقف حتى الان مع الأقوياء وحدهم، ولكن العالم الاسلامى يتطلع إليها وينتظر ما إذا كانت سوف تقف إلى جانبه وتقدم على اتخاذ إجراء بشأن كشمير من عدمه".

وكانت السلطات الهندية قد الغت فى الخامس من شهر أغسطس الجارى الوضع الخاص بكشمير، وقامت بإرسال أعداد كبيرة من القوات الهندية إلى الإقليم المتنازع عليه مع باكستان فضلا عن وضع السياسيين الكشميريين رهن الاحتجاز.