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عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك فى حراسة قوات الاحتلال

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:29 م
عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك فى حراسة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
كتب- هاشم الفخرانى

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واصل المستوطنون المتطرفون صباح اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشرة صباحًا عقب اقتحام 56 مستوطنًا للمسجد الأقصى، والتجول في أنحاء متفرقة من باحاته وسط أدائهم طقوسًا تلمودية.

 

وأوضحت أن ثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد الأقصى، ضمن جولاتهم الاستكشافية.

 

ولا تزال شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى تضيق الخناق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه.

 

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

 

 


المسجد الأقصى

اسرائيل

تل ابيب

الاحتلال الاسرائيلى

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