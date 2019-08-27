طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى البحرين

كتب وكالات

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق، حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون حاراً ويتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 20%.



الطقس في مملكة البحرين

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:10 والجزر الثانى عند الساعة 06:02 ..فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثانى عند الساعة 08:28 والجزر الاول عند الساعة 13:11 الثانى عند الساعة 01:28.



