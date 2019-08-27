سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى البحرين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وشديد الحرارة فى البحرين طقس الخليج
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق، حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


 

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون حاراً ويتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 20%.

الطقس في مملكة البحرين
الطقس في مملكة البحرين

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:10 والجزر الثانى عند الساعة 06:02 ..فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثانى عند الساعة 08:28 والجزر الاول عند الساعة 13:11 الثانى عند الساعة 01:28.


 

 

 

 


طقس الخليج

هطول أمطار رعدية

السعودية

مكة المكرمة

حرارة شديدة

البحرين

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة