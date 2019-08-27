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ضبط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:12 ص
ضبط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالإسماعيلية حشيش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "طلال.ف.أ" 35 عاما عاطل مقيم المحسمة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.أ.م" 19 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.ن.م" 30 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جراما وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.خ.ع" 26 عاما عاطل مقيم حى السلام بحوزته 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حماد.س.م" 37 عاما عاطل مقيم الأربعين السويس بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


امن الاسماعيلية

مخدرات

هيروين

حمله امنيه

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