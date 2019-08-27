ضبط 4 عناصر إجرامية فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط 4 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيروين بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطلين سبق إتهام أحدهما فى قضيتى "مخدرات"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما (80 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة - أحدهما مسجل شقى خطر سبق إتهامه فى 13 قضية "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة متجر" ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (30 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .