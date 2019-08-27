سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيا بقنا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:24 م
ضبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيا بقنا حمله تموينيه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بمحافظة قنا من ضبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر خلال حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة مركز قوص جنوب المحافظة.

 

 كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قام بإصدار تعليمات بشن حملات على الأسواق بقنا لضبط المتهمين بالغش التجارى، وأسفرت الحملة عن ضبط "أ.ج.ع" بحوزته 300 كيو سكر مغشوش ومجهول المصدر، وتم تحرير محضر 529 جنح مركز قوص لسنة 2019.

 

كما تمكنت الحملة من تحرير 40 محضرا شملت تحرير 3 محاضر ضد مخابز مغلقة، 18 محضر عدم إعلان أسعار، وتحرير محضر ضد 6 مخابز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، تم إتخاذ الإجراءات بكافة الوقائع وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 


اخبار محافظات

حملات تموين

سكر مجهول المصدر

محافظة قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة