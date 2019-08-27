ضبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيا بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مباحث التموين بمحافظة قنا من ضبط 300 كيلو سكر مجهول المصدر خلال حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة مركز قوص جنوب المحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قام بإصدار تعليمات بشن حملات على الأسواق بقنا لضبط المتهمين بالغش التجارى، وأسفرت الحملة عن ضبط "أ.ج.ع" بحوزته 300 كيو سكر مغشوش ومجهول المصدر، وتم تحرير محضر 529 جنح مركز قوص لسنة 2019.

كما تمكنت الحملة من تحرير 40 محضرا شملت تحرير 3 محاضر ضد مخابز مغلقة، 18 محضر عدم إعلان أسعار، وتحرير محضر ضد 6 مخابز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، تم إتخاذ الإجراءات بكافة الوقائع وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.