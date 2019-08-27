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خلال حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون...

ضبط 3 تجار مخدرات بقنا و 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بأسوان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:41 م
ضبط 3 تجار مخدرات بقنا و 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بأسوان مخدرات
عبدالله صلاح - وائل محمد

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تم ضبط 3 تجار مخدرات بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، و 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بأسوان، خلال حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون. حيث شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش  مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم 15 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بقطاع شمال وجنوب محافظة قنا. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 

وتمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان اليوم، الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو وسلاح وذلك بقرية سبعة قبلى بدائرة المركز. كانت معلومات وصلت إلى الرائد كريم أبو العباس ،  رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بقيام "م.س" عاطل، وشهرته "لؤلؤه"  بتجهيزه كمية كبير من المخدرات بهدف الاتجار.

علي الفور تم إعداد قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة النقيبين أحمد مسعد ، ومحمود رمضان، وتمكنوا من مداهمة المتهم بمحل إقامته بقرية سبعة قبلى مركز كوم أمبو، وتم ضبطه وعثر بحوزته على 10 كيلو بانجو مجهزة للبيع، وبندقية آلية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وجارى العرض على النيابة.


حملات امنية

تجار مخدرات

محافظ قنا

مديرية امن قنا

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