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ضبط 205 بطاقات تموين بحوزة أحد تجار الخردة شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:23 م
ضبط 205 بطاقات تموين بحوزة أحد تجار الخردة شرق الإسكندرية ضبط بطاقات تموين بحوزة أحد تجار الخردة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية مكبرة، بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على أموال الدعم المقدمة للمواطنين. 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن إدارة تموين المنتزه برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة وإشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة، قامت بشن حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط وتحريز 205 بطاقات تموينية وماكينة صرف خبز لأحد المخابز بحوزة أحد تجار الخردة بمنطقة الطابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندرية

بطاقات التموين فى الاسكندرية

شرق الاسكندرية

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