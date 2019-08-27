ضبط 100 كرتونة شيبسى منتهية الصلاحية بمحل تجارى فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مباحث التموين بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من شن حملات تموينه على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة مركز قوص، أسفرت عن ضبط صاحب محل تجارى لاتهامه بتخزين سلع منتهية الصلاحية وعرضها للمواطنين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد بشن مباحث التموين، حملة تموينية أسفرت عن ضبط "م.ع.م" بحوزته عدد 100 كرتونة شيبسى منتهى الصلاحية.

وتم تحرير المحضر رقم 515 جنح لسنة 2019 لحيازته سلع منتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة من تحرير 18 محضر عدم إعلان الأسعار، و2 محضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، و2 محضر تصرف دقيق مخابز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى متابعة الإجراءات مع النيابة العامة.