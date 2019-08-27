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ضبط مواطن استولى على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج للعمل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:28 م
ضبط مواطن استولى على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج للعمل اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لنصبه على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد المواطنين "عامل- مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى" بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على 67,000 جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكي.
 
وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية) بإرتكاب الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.
 
 
 

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