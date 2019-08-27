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ضبط طالب ثانوى يبتز الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تسريبه للامتحانات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:02 م
ضبط طالب ثانوى يبتز الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تسريبه للامتحانات ضبط متهم - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط طالب ثانوى قام بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستغلاله فى ابتزاز طلبة الثانوية العامة، وطلب مبالغ مالية وتحويلها رصيد كاش على خط تليفونه بزعم مقدرته على تسريب الامتحانات ورفع درجات الدور الثاني.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بضبط المتحرى عنه "محمود.ح. م.ح.ا"، 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بشارع الجلاء بدائرة قسم أول المنصورة بمسكنه؛ لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "عبد القادر أمين"، وإيهام طلبة الثانوية العامة بقدرته على تسريب الامتحانات ورفع الدرجات الخاصة بهم فى الدور الثاني، وطلبه مبالغ مالية منهم مقابل ذلك، على أن يتم تحويلها له عن طريق خدمة تحويل الرصيد كاش عبر شريحة هاتفه المحمول برقم 01013575879.

وتم تحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


الدقهلية

المنصورة

الثانوية العامة

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طالب ثانوى يبتز الطلاب

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