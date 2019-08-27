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ضبط طالب استبدل اللوحة المعدنية لسيارته بأخرى خشبية بالمنصورة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:16 م
ضبط طالب استبدل اللوحة المعدنية لسيارته بأخرى خشبية بالمنصورة حملة مرورية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استبدل مواطن اللوحة المعدنية لسيارته بلوحة خشبية في المنصورة فتم ضبطه وتبين انه طالب.
 
جاء ذلك فى إطار تداول صور لسيارة ملاكى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها ( كلمة باللغة الإنجليزية ) والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة أثناء  سيرها بدائرة قسم أول المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية.. كما تم ضبط قائدها ( طالب يبلغ من العمر 21 سنة ، ومقيم بندر طلخا ) .
 
 

مخالفات المرور

لوحة معدنية

سيارة

لوحة خشبية بسيارة

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