ضبط طالب استبدل اللوحة المعدنية لسيارته بأخرى خشبية بالمنصورة

كتب محمود عبد الراضي

استبدل مواطن اللوحة المعدنية لسيارته بلوحة خشبية في المنصورة فتم ضبطه وتبين انه طالب.

جاء ذلك فى إطار تداول صور لسيارة ملاكى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها ( كلمة باللغة الإنجليزية ) والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة أثناء سيرها بدائرة قسم أول المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية.. كما تم ضبط قائدها ( طالب يبلغ من العمر 21 سنة ، ومقيم بندر طلخا ) .