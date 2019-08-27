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ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:29 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق بشبرا الخيمة ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة، تحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة التحقيق

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغا للعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات مفادها قيام "إبراهيم ا ا" 29 عاما عاطل، و"أيمن ح ز" 34 عاما عاطل، و"محمود ع ك" 29 عاما عاطل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث، من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش و 10 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 3000 جنيه و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض والمبلغ المالى والهواتف المحمولة من متحصلات نشاطهم الاجرامى، بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى .

 

 

 


تشكيل عصابي

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

سرقة المواطنين

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