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صور.. "مياه الإسكندرية": جارى إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:06 م
صور.. "مياه الإسكندرية": جارى إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا جانب من أعمال الإصلاح
الإسكندرية جاكلين منير

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قام المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، بتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ فى خط رئيسى غرب الإسكندرية، يرافقه كلا من المهندس السيد ريان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب والساحل الشمالى، و كمال عبد المجيد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام. 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أنه جارى أعمال صيانة خط قطر (1500 مم) بقرية فلسطين والمغذى لمناطق "الحمام، الساحل الشمالى، وبرج العرب". وأكد رئيس شركة مياه الإسكندرية على أنه أصدر تعليماته فور حدوث الكسر بتحرك فريق عمل الشبكات وتجهيز جميع المعدات اللازمة، مؤكدا على أن جميع الأعمال تجرى على قدم وساق وسيتم الإنتهاء منها على وجه السرعة وضخ المياه بالخطوط فور الإنتهاء من الإصلاحات.

وأشار إلى أن الشركة على أهبة الإستعداد بدفع سيارات نقل للمياه لتلبية إحتياجات المواطنين وذلك من خلال الإتصال على الأرقام التالية

١٢٥ من أى تليفون أرضى

٠٣٥٨١٥٧٠٠٠ من أى محمول

٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧ رقم الواتس آب

إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا (1)
إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا 

 

إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا (2)
إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا 

 

إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا (3)
إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا 

 

إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا (4)
إصلاح كسر فى الخط الرئيسى غربا 

مياه الإسكندرية

إصلاح كسر فى خط غرب

محافظ الاسكندرية

اخبار محافظة الاسكندرية

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