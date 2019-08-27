صور.. محافظ جنوب سيناء يوجه ببدء صيانة مضمار الهجن استعدادا لموسم السباقات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، مضمار الهجن بشرم الشيخ.

وأصدر المحافظ تعليماته ببدء أعمال الصيانة لمدة شهر استعدادا لبدء موسم سباقات الهجن فى أول أكتوبر 2019، مشيرا إلى أنه ما تم تنفيذه هو المرحلة الأولى حيث جارى الإعداد لإقامة سباقات للدراجات البخارية والدراجات، لحين إعداد مضمار لسباقات السيارات فى إطار إضافة أنواع جديدة من السياحه وتنوع المنتج السياحى بشرم الشيخ.

وفى سياق منفصل، قال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اعتمد خطة العام المالى 2018 / 2019 لدعم مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بجنوب سيناء.

وأضاف فتحى، أن المحافظ وافق المحافظ على تخصيص مبلغ 252.5 ألف جنيه لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالإضافة لمبلغ 224.5 جنيه للأندية والهيئات الرياضية يتم صرفها قبل نهاية العام المالى الحالى لدعم مختلف الأنشطة الرياضية، الرحلات، المعسكرات، المسابقات، صيانة المعدات والمنشآت والملاعب، سداد استهلاك المياه والكهرباء والتليفون، وأجور المشرفين والعمال للعمل فى الفترات المسائية وأيضا لدعم استكمال الإنشاءات والتجهيزات للهيئات الشبابية والأنشطة المشتركة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ وطرح جميع الأعمال المطلوبة مع التشديد على الشركات القائمة بأعمال الصيانة والإنشاءات بالتنفيذ طبقا لكراسات الشروط والالتزام بالبرنامج الزمنى المعد لذلك.



مضمار الهجن



مضمار الهجن



مضمار الهجن