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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل لإنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:39 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل لإنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد محافظ بورسعيد يتفقد أعمال سوق الخضار والفاكهة الجديد
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم سير العمل بسوق الخضروات والفاكهة الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد، على ضرورة الإلتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مشددًا على إقامة المحلات على أعلى مستوى ومساحات مناسبة لتوفير الراحة للمواطن والتاجر.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن السوق سيكون الأحدث من نوعة فى مصر مثلما كان سوق الأسماك ويقام على مساحة تقريبًا ٢٠ الف م٢ .

ويضم السوق محلات كمخازن للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجارى متكامل يغطى احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية.

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (1)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (2)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (3)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (4)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (5)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار 

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (6)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (7)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 

محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار (8)
محافظ بورسعيد يتابع العمل بسوق الخضار

 


محافظ بورسعيد

سوق الخضراوات

سوق الخضراوات ببورسعيد

سوق الاسماك

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