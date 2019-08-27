صور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات فى منطقة سوق ليبيا بمطروح

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بفرض سلطة القانون ومنع أية تجاوزات أو وضع بلدورات وحواجز أمام بعض المحلات لمنع انتظار السيارات والتعدي على الأرصفة وحق المشاة، مع سرعة إزالة البلدورات من أمام نقطة الشرطة بمنطقة سوق ليبيا التجاري والذي يعد مزاراً سياحيا، وذلك حفاظا على توسعة الشارع وتيسير حركة السيارات، في ظل تردد ألاف المصطافين على السوق.



حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات



حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات



حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات



حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات



حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات