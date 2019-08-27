صور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات فى منطقة سوق ليبيا بمطروح

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوي، بالتعاون مع شرطة المرافق مساء الاثنين، حملة لإزالة الإشغالات أمام بسوق ليبيا ورفع الحواجز التي تعيق حركة السير والمشاة أمام المارة والباعة الجائلين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بفرض سلطة القانون ومنع أية تجاوزات أو وضع بلدورات وحواجز أمام بعض المحلات لمنع انتظار السيارات والتعدي على الأرصفة وحق المشاة، مع سرعة إزالة البلدورات من أمام نقطة الشرطة بمنطقة سوق ليبيا التجاري والذي يعد مزاراً سياحيا، وذلك حفاظا على توسعة الشارع وتيسير حركة السيارات، في ظل تردد ألاف المصطافين على السوق.
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات
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