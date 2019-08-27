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صور.. الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى فى أشواط سباق ولى العهد بالسعودية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:34 م
صور.. الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى فى أشواط سباق ولى العهد بالسعودية الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى
رسالة الطائف - محمد حسين

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حققت الهجن المصرية المركزين الأول والثانى فى أول مشاركة لها بمهرجان سباق ولى العهد بمحافظة الطائف السعودية، والفوز بجائزة السباق 30 ألف ريال سعودى .

 

وأعلن الهجانة إهداءهم الفوز للرئيس عبد الفتاح السيسى من ميدان الهجن بالطائف.

 

وجاءت مشاركة الهجن المصرية اليوم فى الأشواط المخصصة لمنافسات الهجن من الدول العربية .

 

وفور إعلان النتيجة سارع الجمهور المصرى برفع أعلام مصر وتغطية الإبل الفائزة بعلم مصر.

 

وخصص الاتحاد السعودى للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (6)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (7)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (8)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى 

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (9)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (1)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى 

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (2)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى 

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (3)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى 

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (4)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى

 

الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى (5)
الهجن المصرية تحقق المركزين الأول والثانى

 


الهجن المصرية

سباق ولى العهد بالطائف

مهرجان الطائف

الإبل

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