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صور.. البحرية الليبية تنقذ 65 مهاجرا قبالة سواحل البلاد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:54 م
صور.. البحرية الليبية تنقذ 65 مهاجرا قبالة سواحل البلاد البحرية الليبية تنقذ مهاجرين
وكالات الأنباء

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أنقذت البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء،65 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان. بينما انتشلت 5 جثث من قارب كان يحملهم قبالة سواحل البلاد.

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وقال العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم البحرية، في بيان: "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم الثلاثاء، بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف".

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وتابع البيان: "تم إبحار الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل والبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد بحث تم العثور على القارب حوله مهاجرين غير شرعيين وبعض الجثث".

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وأضاف أنه جرى إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان،  وانتشال  5 جثث (3 رجال وامراة واحدة وطفل واحد)"، مشيرا إلى أن الضحايا من الجنسيات الصومالية والمغربية.

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