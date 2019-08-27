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صوتك تخن وطولت بسرعة يبقى بتودع الطفولة.. اعرف علامات البلوغ عند الذكور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:00 ص
صوتك تخن وطولت بسرعة يبقى بتودع الطفولة.. اعرف علامات البلوغ عند الذكور علامات البلوغ
كتبت هند عادل

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تختلف علامات البلوغ عند الذكور عن الإناث فكل من الجنسين له سمات خاصة، تؤكد وصوله لمرحلة البلوغ والبدء فى مرحلة جديدة فى حياتهم تحمل الكثير من التغيرات النفسية والهرمونية والجسدية كبيرة في أماكن مختلفة من الجسم.

البلوغ

تحدث هذه التغيرات عند الذكور غالبا ما بين سن9إلى14سنة من العمر ولكنها تختلف من شخص لآخر من حيث المعدل والسرعة.

ووفقا لموقع " webmed" تظهر علامات البلوغ عند الذكور فى صورة زيادة فى الطول والتى تعتمد  بشكل أساسي على عوامل عائدة لطبيعة الفرد نفسه منها الاستعداد الجيني طول الوالدين، معدل ازدياد الطول عند الفرد، ومستوى نشاط الفرد الحركي وجودة تغذيته.

أيضا من علامات البلوغ عند الذكور حدوث تغيرات في الصوت من خلال الشعور بتضخم تدريجي في الصوت، أيضا ظهور حب الشباب نتيجة لنمو الخلايا الدهنية مما يؤدى إلى سد مسامات البشرة وظهور حب الشباب، التعرق الزائد وظهور رائحة في منطقة تحت الأبط​.

البلوغ للذكور

وتضمن علامات البلوغ عند الذكور أيضا زيادة معدل بناء العضلات، حيث تبدأ عضلات الصدر والأكتاف بالنمو لدى الأولاد والتى ترتبط أيضا بالتغذيه وممارسة الرياضة.

وتعد أهم وأبرز علامات البلوغ عند الذكور انتشار كبير ومفاجئ للشعر على الجسد خاصة بلذقن والخدود ويبدأ الشار فى الظهور، أيضا بمنطقة الصدر، وتحت الإبطين، وعلى الرجلين وكل ذلك يحدث للتغيرات الهرمونية الكبيرة التى يشهدها الجسم فى هذه الفترة من العمر.

وتلك التغيرات الهرمونية تفرزها الغدة النخامية والتى تجري فى الدم وأهمها الهرمون الذكري تستوستيرون.

 

 


مرحله البلوغ

البلوغ عند الذكور

علامات البلوغ عند الذكور

مظاهر البلوغ عند الذكور

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