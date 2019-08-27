صحيفة: قلق فى إسبانيا بسبب انتشار الببغاوات الأرجنتينية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن انتشار الببغاوات الأرجنتينة أصبحت تثير قلق واسعا لدى السلطات الإسبانية، مشيرة إلى أنه يتم انفاق 162 ألف يورو على هذا النوع من الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 15 ألف طائر أرجنتينى غير المشهد الحضرى لمدريد فى الأشهر الأخيرة، كما هناك أكثر من 5 آلاف انتشروا فى مدينة إشبيلية، وتقوم السلطات بتحليل كيفية تنفيذ خطة للقضاء عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين التدابير التى تفكر فيها السطات الإسبانية لاحتواء انتشار الببغاوات الأرجنتينة، استخدام "القناصة" أو نشر خفافيش تصطاد تلك الطيور للحد من انتشارها.

وأوضحت الصحيفة أن الطيور الأرجنتينة موجودة فى إسبانيا منذ سنوات ولكن فى الآونة الأخيرة بدأت تتكاثر بشكل كبير، وهو ما تسبب فى حالة قلق لدى اسبانيا بسبب حتمية توفير الاغذية المتاحة، مما يكلف البلد الأوروبى الكثير من الاموال.

الببغاء الأرجنتينى هو نوع من الطيور موطنه أمريكا الجنوبية، إنها عينة شائعة وفيرة للغاية ، استعمر أماكن بعيدة مثل البلدان الأوروبية، بما فى ذلك إسبانيا، حيث ارتفعت أعدادهم الإنجابية بشكل مثير للقلق.