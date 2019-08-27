سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات تستخدم الخفافيش والقناصة للقضاء عليها..

صحيفة: قلق فى إسبانيا بسبب انتشار الببغاوات الأرجنتينية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:47 م
صحيفة: قلق فى إسبانيا بسبب انتشار الببغاوات الأرجنتينية ببغاء
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن انتشار الببغاوات الأرجنتينة أصبحت تثير قلق واسعا لدى السلطات الإسبانية، مشيرة إلى أنه يتم انفاق 162 ألف يورو على هذا النوع من الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 15 ألف طائر أرجنتينى غير المشهد الحضرى لمدريد فى الأشهر الأخيرة، كما هناك أكثر من 5 آلاف انتشروا فى مدينة إشبيلية، وتقوم السلطات بتحليل كيفية تنفيذ خطة للقضاء عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين التدابير التى تفكر فيها السطات الإسبانية لاحتواء انتشار الببغاوات الأرجنتينة، استخدام "القناصة" أو نشر خفافيش تصطاد تلك الطيور للحد من انتشارها.

وأوضحت الصحيفة أن الطيور الأرجنتينة موجودة فى إسبانيا منذ سنوات ولكن فى الآونة الأخيرة بدأت تتكاثر بشكل كبير، وهو ما تسبب فى حالة قلق لدى اسبانيا بسبب حتمية توفير الاغذية المتاحة، مما يكلف البلد الأوروبى الكثير من الاموال.

الببغاء الأرجنتينى هو نوع من الطيور موطنه أمريكا الجنوبية، إنها عينة شائعة وفيرة للغاية ، استعمر أماكن بعيدة مثل البلدان الأوروبية، بما فى ذلك إسبانيا، حيث ارتفعت أعدادهم الإنجابية بشكل مثير للقلق.

 

 


اسبانيا

الطيور

الببغاوات الارجنتينية

الارجنتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة