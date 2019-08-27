صحيفة الرياض: هكذا تخطط السعودية لتصبح الرياض عاصمة الترفيه والرياضة والفنون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة الرياض السعودية أن متنزه «6 فلاجز» الترفيهي، يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف مدينة الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وبحسب الصحيفة كشفت الشركة المنفذة للمشروع، أن متنزه «6 فلاجز القدية» سيقدم أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارِبَ ثرية وسيوفر أكثر من 17 ألف وظيفة.

وسيكون متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي السعودى من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023، حيث صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسيةً على مستوى العالم.

ويمتد متنزه «6 فلاجز القدية» على مساحة تبلغ 32 هكتاراً وسيضمّ 28 لعبةً ومعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الستة وهي «مدينة التشويق» والينابيع الغامضة» و»مدينة البخار» و «حدائق الغسق» و»وادي الثروات» و»المعرض الكبير».

وتُشكّل «القلعة» المركز الرئيس للمتنزه الترفيهي،وتجسد «مدينة التشويق» جوهر رؤية المملكة 2030، فهي مدينة تستشرف المستقبل، وتتميز بسمات التصميم العربي، وتشهد «مدينة البخار» صراعًا بين الماضي والمستقبل يحتدم في بلدة حدودية وعرة تعج بالحركة والأصداء.

وتقدّم المنطقة كذلك ألعابًا رائعة أخرى تشمل «شلالات مدينة البخار» التي تضّم مسارًا أفعوانيًا وجولة في قارب يعبر المياه، ولعبة آلية دوّارة اسمها «الصحن الدوّار» ومكاناً مخصّصاً للتسلّق اسمه «طريق بيت الشجرة».