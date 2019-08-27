شعبة الخضروات الفاكهة: استقرار الأسعار بسوق الجملة.. والبصل يبدأ من 2 جنيه والبامية بـ12 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 -8-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن تراوحت أسعار الطماطم بين 2- 4.25جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3-.5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7جنيه، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب فى تصريح لليوم السابع فيما استقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو.