شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

كتب محمد عبد العظيم

ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7»، فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى أفريقيا، بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.