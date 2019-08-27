شارك بالتصويت.. مشاركات المصريين تصل بفريق الموسيقى العسكرية للمركز الثانى

كتب زكى القاضى

وصل فريق الموسيقى العسكرية للمركز الثانى، بالتصويت الذى يجرى على موقع المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، تصويتا لأفضل أداء مجموعة أجنبية، حيث يستمر التصويت إلى أول سبتمبر المقبل.

ودفعت مشاركات المصريين للفريق المصرى، لوصوله للمركز الثانى حتى الآن، حيث يشارك فريق الموسيقات العسكرية المصرية بالمهرجان، والذى تجرى وقائعه بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان.

ويمكنك التصويت للفريق المصرى عبر اللينك التالى https://award.spasstower.ru/en/#foreign.