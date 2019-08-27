سقوط عصابة "أشرف" و"وزة" للسرقة وتجارة الهيروين فى أوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على اثنين من أخطر المتهمين بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، والاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وسلاح نارى ومطواة، بالإضافة إلى هاتف محمول مبلغ بسرقته.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عددا من جرائم السرقة بالإكراه، وحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، والسلاحين لتهديد الضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات للمقدم مجدى موسى، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والملازم أول إبراهيم فاروق، معاون مباحث أوسيم، تفيد تورط كلا من " أشرف. ي. ف " 27 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 6 قضايا، سرقة، ومخدرات، ومشاجرة، وهروب من المراقبة، و " أحمد. س. ع " شهرته "وزة" 28 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 8 قضايا سرقات وضرب، فى ارتكاب العديد من جرائم السرقة بالإكراه للمواطنين، والسيارات، بالإضافة إلى الاتجار بالمواد المخدرة، والوقوف وراء ترويجها بأوسيم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين، بعد رصد تحركاتهما، وتمكن المقدم مجدى موسى، ومعاونه الملازم أول إبراهيم فاروق، من القبض عليهما، وبحوزة المتهم الأول، سلاح نارى "فرد خرطوش"، وكمية من مخدر الهيروين، وبحوزة الثانى سلاح أبيض " مطواة " عليها آثار دماء، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، ومناقشتهما اعترفا أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث الجنائية، أنهما يقودان تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والمواطنين بالإكراه، بالإضافة إلى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف المتهمان أن السلاحين المضبوطين بحوزتهما يستخدمانهما فى تهديد الضحايا، وأن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الثانى، مسروق من أحد المواطنين بالإكراه، فى أوسيم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.