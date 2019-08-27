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سقوط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبى وبحوزته 38 ألف دولار ببنها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:36 ص
سقوط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبى وبحوزته 38 ألف دولار ببنها دولارات - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات

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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط عامل لممارسته نشاطا غير مشروع والتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف الشرعية نظير تحصله على نسبة أرباح فى بنها.

 

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، اخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة اول بنها واكدتها التحريات السرية تتضمن قيام "ع ع ع" 41 سنة عامل، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف الشرعية نظير تحصله على نسبة أرباح .

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته مبلغ 38.750 ألف دولار أمريكى، وذلك حال استقلاله الدراجة الناريه ملكه تحمل لوحات معدنيه رقم ق ل و 9456 .

 

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار والدراجة الناريه لتسهيل الانتقال بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6199 لسنة 2019م جنح قسم اول بنها، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


التجازة بالنقد الاجنبى

السوق السوداء

امن القليوبية

مباحث القليوبية

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