سقوط عاطلين سرقا سائق بالإكراه بعد التعدى عليه بالضرب فى الخليفة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين سرقا سائق بالإكراه بعد التعدى علية بالضرب بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجراميين (أحدهما مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه" - سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم "بلطجة، هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما ومبلغ مالى من قائد سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وعلى الفور تم التوصل للمجنى عليه "مصاب بجروح" والذى قرر أنه فى وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسى" بطريق الاوتوستراد بدائرة القسم استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائرى، بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.