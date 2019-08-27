سقوط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو حشيش قبل بيعها فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو حشيش، قبل بيعها على عملائهما فى المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 8053 لسنة2018م الخصوص / قليوبية " مخدرات " و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص / قليوبية والسابق اتهامه فى القضية رقم 95 لسنة 2011م قليوب / قليوبية " سلاح بدون ترخيص "اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وضبط رجال المباحث وبحوزتهما المضبوطات3.875 كيلو جرام حشيش، 1580 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.