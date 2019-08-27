سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ويؤكد: الرئيس سيتحدث نيابة عن إفريقيا ونتوقع منه دورا هاما..

سفير اليابان بالقاهرة: السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى قمة التيكاد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:54 م
سفير اليابان بالقاهرة: السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى قمة التيكاد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى قمة التيكاد كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الإفريقى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هذه المرة الأولى لرئيس مصرى يشارك فى هذه القمة، مضيفًا: "نتوقع من الرئيس المصرى أن يلعب دورًا هامًا حيث سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء اليابانى".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية والختامية والمؤتمر الصحفى المشترك وحفل الاستقبال نيابة عن الدول الإفريقية.

 

 


اليابان

القاهره

الرئيس السيسى

الحياه اليوم

افريقيا

قمة التيكاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:21 م

مساعد وزير الخارجية السابق: مشاركة مصر في التيكاد فرصة لطرح رؤى أفريقيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:46 م

بعد مشاركته فى "G7" بفرنسا.. السيسي ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. وكيل البرلمان: الرئيس يدافع بقوة عن حق أفريقيا فى شراكة عادلة من أجل الاستقرار.. والفقى: يحظى باحترام وتقدير العالم لسياسته

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:30 م

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة