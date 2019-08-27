سفير اليابان بالقاهرة: السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى قمة التيكاد

كتب محسن البديوى

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى قمة التيكاد كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الإفريقى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هذه المرة الأولى لرئيس مصرى يشارك فى هذه القمة، مضيفًا: "نتوقع من الرئيس المصرى أن يلعب دورًا هامًا حيث سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء اليابانى".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية والختامية والمؤتمر الصحفى المشترك وحفل الاستقبال نيابة عن الدول الإفريقية.