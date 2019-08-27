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سعودى يشترى طائرتين بالمصادفة هدية لنجله فى عيد ميلاده

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:17 م
سعودى يشترى طائرتين بالمصادفة هدية لنجله فى عيد ميلاده طائرات إيرباص
كتبت ريم عبد الحميد

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ذكر موقع Tumfweko أن سعوديا قد اشترى بالمصادفة طائرتى إيرباص طراز A350- 1000، هدية لنجله فى عيد ميلاده وذلك أثناء بحثه عن نموذج لهذا النوع من الطائرات.

 

وأوضح الموقع أن الرجل، الذى يعمل مستثمرا فى مجال الطاقة، كان يبحث عن هدية عيد ميلاد لنجله المولع بالطيران. وقال الرجل الذى لم يكشف عن اسمه أنه طلب شركة أيرباص للسؤال عن نموذج للطائرتين، إلا أن عدم إجادته للإنجليزية جعل التواصل صعبا. وأوضح انهم طرحوا الكثير من الاسئلة عن الهيكل الداخلى والخارجى، وأعتقد فقط أنهم يصنعون نماذج دقيقية للغاية.

 

ولا يبدو أن السعر كان إشكالية للرجل، على الرغم من أنه وصل إلى 329 مليون يورو، حيث قال إنه كان يعتقد أنه غالى إلى حد ما، لكن يظل معقولا.

 

ودفع المستثمر السعودى الأموال، وبعد بضعة أشهر، طلبته إيرباص لإخباره أن الطائرتين جاهزتين للتسليم، وعندما سألوه عمن سيقود الطائرتين ظن انها مزحة. وفى النهاية، قرر أن يحتفظ بإحدى الطائرتين لنفسه وأهدى الثانية لعمه.


مستثمر سعودى

شراء طائرة

ايرباص

هدية عيد ميلاد

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