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سامح الترجمان يتخارج نهائيا من شركة أكت..ويعتزم إنشاء شركة استثمار جديدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:00 م
سامح الترجمان يتخارج نهائيا من شركة أكت..ويعتزم إنشاء شركة استثمار جديدة الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة
كتب هانى الحوتى

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قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تخارج مع مجموعة من المستثمرين من حصته بشركة أكت فاينانشال للاستشارات، والتى تمتلك حصة بشركة بلتون المالية، ويعتزم إنشاء شركة استثمار جديدة بعد فترة راحة يقضيها حالياً.
 
وخفضت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، حصتها بشركة بلتون المالية القابضة، من 9.56% إلى 4.89%، وذلك بعدما باعت 7.9 مليون سهم بسعر 5.40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 42.4 مليون جنيه.
 
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، قد وافقت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 26 يونيو الماضى، برئاسة ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة تنفيذى، إبراهيم كرم عضو منتدب، وذلك بعد انتهاء عقد إدارة شركة أكت برئاسة سامح الترجمان لشركة بلتون.
 
وتولى رئاسة مجلس إدارة بورصتى القاهرة والإسكندرية 8 أعوام عمل خلالها على تعزيز وتطوير البنية التحتية وإنعاش سوق الأوراق المالية المصرية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتميزة متضمنة تحديث أنظمة التداول فى البورصة ووضع قواعد عضوية وقيد جديدة ووضع إجراءات جديدة للمقاصة والتسوية بالإضافة إلى تطوير النظم القانونية داخل السوق، وتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2004.
 
كما تولى رئاسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 

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