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سارة نتنياهو: هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية فى القدس المحتلة الأحد المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:38 م
سارة نتنياهو: هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية فى القدس المحتلة الأحد المقبل سارة نتنياهو
كتب : أحمد جمعة

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قالت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية فى القدس المحتلة الأحد المقبل.

وأضافت سارة نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لعضو الكنيست الوزيرة ميرى ريجيف فى استوديو حزب الليكود: "يسرنى أن أعلن أن هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية فى القدس يوم الأحد، وهى خطوة على الطريق نحو السفارة".

وتابعت سارة نتنياهو: "عندما زرت جواتيمالا، تحدثت مع باتريشيا موراليس وزوجها، وطلبت منهم العمل مقابل هندوراس حتى ينقلوا سفارتهم إلى القدس".

وتابعت سارة نتنياهو "انه تم دعوتها لزيارة رسمية الى جواتيمالا مع وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية من قبل زوجة رئيس جواتيمالا باتريشيا دي مورلاس، وكجزء من الزيارة، دعيت لتناول طعام الغداء مع رئيس جواتيمالا وزوجته، وخلال تناول وجبة العشاء، طالبت الرئيس للمساعدة في نقل سفارة هندوراس إلى القدس".

وأشارت سارة نتنياهو إلى أنه "فى تلك اللحظة اتصل على الفور بصديقه رئيس هندوراس خوان هيرنانديز وأخبره أنه جالسا معي لتناول الغداء، وأننى اقترحت أنه ينقل السفارة إلى القدس، وهكذا سيتوج الحوار بين البلدين هذا الأحد بافتتاح الممثلية الدبلوماسية في القدس".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات سارة نتنياهو، وقالت الخارجية الإسرائيلية فى بيان "هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية فى القدس الأسبوع المقبل".

وأضافت: "سيزور مساء السبت رئيس هندوراس وزوجته إسرائيل بمناسبة افتتاح ممثلية تجارية لديها وضعية دبلوماسية لهندوراس فى القدس، فى اتجاه التحرك المستقبلى لسفارة هندوراس فى القدس".

 


سارة نتنياهو

اخبار اسرائيل

هندوراس

ممثليه هندوراس

القدس

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