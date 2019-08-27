زوج فى دعوى نشوز: زوجتى تتعدى عليا بالضرب أمام أولادى واستولت على ممتلكاتى

كتبت ــ أسماء شلبى

أقام زوج دعوي إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتعنيفه وإهاناتها المتكررة ضده، ليؤكد: "عشت برفقتها صابر طوال 25 سنة، وفى الآخر رمتني فى الشارع واستحوذت على كل ما أملكه، وخلتني مش لاقي أكل".

وأوضح الزوج "عادل.ل.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات: ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى وعشت فيها أسود أيام حياتى، بسبب زوجتي المفترية، كانت دائما ما تحدثني وكأني خادم لديها تسبني وتلعنني، وتتفوه بألفاظ لا يستطيع أحد تقبلها، سلبتني كل ممتلكاتى، ليضيف :"وصل الأمر بها بأن تمد يدها على أمام أولادي ".

ويكمل الزوج :" تفننت فى تعذيبى وجعلتنى أندم على زواجى منها، كانت تتعدي على بالضرب أمام الجيران، تتخانق معى دون أى سبب، رفضت وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يصلحوا بيننا".

ويتابع: "أقدمت عدة مرات على إقامة دعاوى وبلاغات ضدها، لعل القضاء ينصفني ويرجع لى حقوقى وأسترداد ممتلكاتي، ورحمتى من بطش زوجتي، بعد أن فشلت كل الوساطات ولم يفلح أى أحد أن يرجعها لعقلها".