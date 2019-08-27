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زنغنه: بإمكان إيران استعادة مستوى إنتاجها النفطى قبل العقوبات خلال 3 أيام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:52 م
زنغنه: بإمكان إيران استعادة مستوى إنتاجها النفطى قبل العقوبات خلال 3 أيام وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه
أ ش أ

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نقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الثلاثاء إن إيران يمكنها إعادة إنتاجها من الخام إلى مستواه قبل فرض العقوبات الأمريكية خلال ثلاثة أيام.

وأضاف زنغنه "نحتاج إلى ثلاثة أيام للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الخفض".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها في مسعى لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلائها في المنطقة.

ودفعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران إلى الاقتراب من صراع مفتوح.

 

 


إيران

بيجن زنغنه

النفط الإيرانى

دونالد ترامب

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