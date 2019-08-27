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رويترز: إيطاليا تحظر دخول سفينة لإنقاذ المهاجرين إلى مياهها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:38 م
رويترز: إيطاليا تحظر دخول سفينة لإنقاذ المهاجرين إلى مياهها سفينة إنقاذ مهاجرين
رويترز

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قالت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير ماتيو سالفيني وقع أمرا بحظر دخول سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمؤسسة ميشن لايفلاين الخيرية الألمانية إلى المياه الإيطالية.

 

وعلى مدى العام المنصرم، حاولت عدة سفن إنقاذ مهاجرين الدخول إلى الشواطئ الإيطالية لكن سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف رفض ذلك بصرامة. ويواصل سالفيني رفضه رغم دخول حكومة الائتلاف التي تضم حزبه في أزمة سياسية.

 

وقال أكسيل شتاير، رئيس مؤسسة ميشن لايفلاين، إن السفينة إليونور تحمل 101 من اللاجئين الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، مضيفا أن السلطات في إيطاليا ومالطا رفضت السماح لهم بالنزول.

 

وأوضح شتاير أن الركاب ليسوا في خطر في الوقت الحالي، لكن قبطان السفينة سيتوجه إلى أي من البلدين عند الطوارئ.

 

وسمحت مالطا الأسبوع الماضي بإنزال 356 مهاجرا من سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج بعدما وافقت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

 

كما وافقت خمس دول بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على استقبال عشرات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لعدة أسابيع في البحر على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز لعدم سماح الحكومة الإيطالية برسوها تطبيقا لسياسة الموانئ المغلقة التي تتبناها.

 


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